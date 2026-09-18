Niña de un año ingiere veneno por accidente y es hospitalizada en el IMSS Durango

Una menor de apenas un año de edad tuvo que ser trasladada a recibir atención médica luego de ingerir accidentalmente una sustancia tóxica cuando se encontraba con su familia en la ciudad de Durango.

El ingreso de la pequeña a la Clínica 50 del IMSS, fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 16:30 horas del jueves 17 de septiembre, por lo que se dio aviso para conocer las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación.

La paciente fue identificada con las iniciales C.I.N.D., de un año de edad, quien fue llevada por sus padres al hospital para que recibiera atención médica.

Según la información inicial proporcionada a las autoridades, la niña habría ingerido accidentalmente un producto identificado como “El Borrador”, el cual fue referido como una sustancia venenosa.

Al percatarse de lo sucedido, sus familiares decidieron trasladarla para recibir atención médica y evitar que la intoxicación pudiera ocasionarle mayores complicaciones.

Personal de la institución médica notificó el ingreso de la menor a las autoridades correspondientes, como parte del protocolo que se aplica ante este tipo de situaciones que involucran a niñas y niños.

Hasta el momento no se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que la pequeña tuvo acceso a la sustancia ni sobre su estado de salud. Las autoridades recabarían información para establecer cómo ocurrió el incidente.