Niña es hospitalizada por supuesta caída de bicicleta; investigan posible caso de violencia

Una menor de apenas cinco años de edad ingresó durante la madrugada de este sábado al Hospital del Niño de la ciudad de Durango, luego de presentar diversas lesiones que inicialmente fueron atribuidas a una caída de bicicleta.

El reporte fue recibido alrededor de la 01:00 horas del 23 de mayo, indicando el ingreso de la niña identificada con las iniciales K.G.R.S., quien fue llevada para recibir atención médica debido a múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, al momento de ser valorada por el personal médico, las lesiones que presentaba la menor no coincidían completamente con la versión de una simple caída de bicicleta, debido a la cantidad y severidad de los golpes observados.

La situación generó sospechas entre el personal de salud, por lo que el caso fue reportado a las autoridades correspondientes para que se iniciaran las investigaciones necesarias y se pudiera esclarecer el origen real de las lesiones.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que la niña resultó herida ni sobre las personas que se encontraban a cargo de su cuidado al momento del incidente.

Las autoridades correspondientes ya toman conocimiento del caso y se espera que en las próximas horas se determinen las acciones legales y de protección necesarias en favor de la menor mientras continúan las indagatorias.