Niña ingresa al IMSS Durango tras sufrir golpe en la cabeza dentro de su domicilio

Una menor de edad fue ingresada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica especializada luego de presentar un traumatismo craneoencefálico derivado de un incidente ocurrido en su domicilio.

La paciente fue identificada con las iniciales AGRR, de 10 años de edad , quien llegó al área de Urgencias Pediátricas acompañada por su madre, preocupada por un intenso dolor de cabeza que comenzó horas después del percance.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron en una vivienda del fraccionamiento Arbolitos III, donde la niña se encontraba conviviendo con su familia.

La madre relató que en un momento determinado su hijo menor, de cinco años de edad, comenzó a golpear y jalar del cabello a su hermana, por lo que intervino de inmediato para separarlos y evitar que continuara la agresión.

Aunque inicialmente la situación no parecía de gravedad, con el paso de las horas la menor comenzó a presentar fuertes molestias en la cabeza , motivo por el cual fue trasladada a recibir atención médica.

Personal del IMSS inició las valoraciones correspondientes y ordenó la realización de una tomografía para descartar lesiones de mayor consideración y determinar con precisión su estado de salud.

Al momento de la intervención de las autoridades, los médicos permanecían en espera de los resultados de los estudios practicados a la menor para definir el tratamiento a seguir.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y dieron seguimiento al estado de salud de la paciente.