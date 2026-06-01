Niña muere tras sufrir desnutrición y neumonía; era de Mezquital, Durango

Una niña originaria del municipio de Mezquital, perdió la vida la tarde del domingo en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, donde permanecía internada desde hacía varios días debido a un delicado estado de salud relacionado con desnutrición severa y una probable neumonía.

El fallecimiento fue reportado alrededor de las 16:00 horas a las autoridades correspondientes, por lo que personal investigador acudió al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y confirmar el deceso de la menor en el área de Pediatría.

De acuerdo con la información recabada, la pequeña, identificada con las iniciales M.F.C.G., había sido trasladada inicialmente desde la comunidad de San Miguel de las Mesas, en el municipio de Mezquital, luego de presentar serias dificultades para respirar.

Sus familiares la llevaron primero a una unidad médica de la localidad de La Guajolota, donde recibió atención de emergencia y posteriormente fue canalizada al Hospital Materno Infantil de Durango, al que ingresó durante la noche del pasado 25 de mayo.

La menor permaneció varios días bajo observación médica . Inicialmente, fue atendida en el área de terapia intensiva debido a un cuadro de neuroinfección y posteriormente fue trasladada al servicio de Pediatría, donde continuó recibiendo atención especializada.

Según los reportes médicos, días después se le diagnosticó muerte cerebral, por lo que continuó hospitalizada bajo vigilancia clínica hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde de este domingo.

Tras las diligencias correspondientes, el personal médico determinó que se trató de una muerte por causas naturales, por lo que la necropsia de ley fue dispensada y el cuerpo fue entregado a sus familiares para los servicios funerarios.