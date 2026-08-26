Niña perdió la vida en fraccionamiento de Durango; su muerte la reportaron días después

Una niña de apenas tres años de edad perdió la vida en un domicilio del fraccionamiento Valle Verde, de la ciudad de Durango, luego de presentar problemas de salud durante las horas previas; autoridades tomaron conocimiento del caso.Fue cerca del mediodía del martes 25 de agosto cuando se recibió el reporte sobre el fallecimiento de la menor en un domicilio ubicado en la calle Del Arrecife, cerca de Mamey, en el citado asentamiento.

La menor fue identificada con las iniciales KFC, de tres años de edad , quien era originaria de la comunidad Santiago Teneraca, perteneciente al municipio de Mezquital.

Según la información recopilada, durante las horas previas la niña había presentado diarrea y vómito; sin embargo, aproximadamente a las 16:00 horas del lunes perdió la vida.

Un familiar explicó a las autoridades que el fallecimiento no había sido reportado de inmediato debido a que la familia, originaria del municipio de Mezquital , desconocía qué procedimiento debía seguir ante lo ocurrido.

Posteriormente, personal de la autoridad acudió al domicilio para tomar conocimiento del deceso y entrevistarse con Marcelina, de 23 años de edad y madre de la menor, quien proporcionó información sobre los malestares que había presentado su hija.

De manera preliminar, el fallecimiento fue considerado por causas naturales; sin embargo, se realizaron las diligencias correspondientes para establecer formalmente la causa del deceso de la pequeña.