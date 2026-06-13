¡Nina Simone sigue viva! Renacen canciones con versiones para nuevas generaciones

Más de dos décadas después de su fallecimiento, la artista estadounidense continúa demostrando que su legado no pertenece al pasado, sino que sigue dialogando con el presente.

Ahora, una nueva generación de productores y músicos vuelve a poner el reflector sobre su obra gracias a una serie de reinterpretaciones que buscan acercar su catálogo a nuevas audiencias.

La más reciente entrega llega con el lanzamiento de "That's All I Ask (HAAi Remix)", disponible a través de Verve Records como parte de la reconocida serie "Verve Remixed", un proyecto que ha encontrado nuevas formas de conectar clásicos del jazz, soul y blues con los sonidos contemporáneos de la electrónica.

Una voz que no deja inspirar

En esta ocasión, la productora, compositora y DJ australiana HAAi tomó como punto de partida la versión original de "That's All I Ask", incluida en el emblemático álbum "Wild Is The Wind" de 1966. El resultado es una pieza envolvente y atmosférica que conserva intacta la intensidad emocional de Simone mientras la traslada a territorios electrónicos más íntimos y modernos.

La apuesta de HAAi fue clara, reducir al mínimo la instrumentación para colocar la voz de Nina en el centro de la experiencia . El remix permite redescubrir la honestidad y vulnerabilidad de una interpretación que, décadas después de haber sido grabada, continúa conmoviendo a nuevas generaciones.

La vigencia de la canción también se refleja en las redes sociales, donde la grabación original ha encontrado una nueva vida como banda sonora de la tendencia viral "My Odd Top 5", fenómeno en el que miles de usuarios comparten aquellos pequeños momentos que hacen especial la vida cotidiana.

El año de Nina Simone

El lanzamiento forma parte de una celebración más amplia impulsada por Verve Records, que durante los próximos meses presentará nuevas entregas de "Verve Remixed" dedicadas a la obra de Simone. Cada mes llegará una reinterpretación distinta, antes de culminar con un álbum recopilatorio que estará disponible tanto en formato digital como en vinilo.

Entre los artistas convocados para este homenaje destacan nombres relevantes de la escena electrónica internacional como HAAi, Mochakk, Solomun, DESIREE, Austin Millz, dublon, Supershy y Antdot , quienes aportarán su propia visión sobre algunas de las grabaciones más influyentes de la cantante.

La iniciativa confirma que las composiciones de Nina Simone siguen siendo una fuente inagotable de inspiración.

Su capacidad para fusionar jazz, blues, soul, folk y activismo social convirtió su obra en un referente cultural que continúa resonando mucho más allá de su tiempo.

Un legado que se reinventa

Hablar de Nina Simone es hablar de una artista irrepetible. Dueña de una voz capaz de transmitir dolor, esperanza, rebeldía y ternura en una misma canción, su influencia atraviesa generaciones y géneros musicales. Temas como "Feeling Good", "I Put a Spell on You", "Sinnerman" o "Don't Let Me Be Misunderstood" siguen formando parte del imaginario colectivo y continúan siendo descubiertos por nuevos oyentes alrededor del mundo.

Por eso, más que simples remixes, estos lanzamientos funcionan como un puente entre épocas, son una prueba de que las grandes artistas nunca desaparecen del todo.