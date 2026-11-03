Niña sola deambulaba por El Nayar; menor preguntaba por su mamá

Una menor de aproximadamente 11 años de edad fue reportada como extraviada durante la noche del lunes, luego de que fuera observada caminando sola por las calles del poblado El Nayar, en el municipio de Durango, donde preguntaba por el paradero de su madre.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:30 horas del lunes 2 de noviembre, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que un habitante de dicha comunidad solicitó la intervención de las autoridades ante la presencia de una niña que aparentemente se encontraba desorientada.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, este se encontraba en el exterior de una tienda cuando la menor se acercó para preguntarle por su mamá, situación que llamó su atención debido a que aseguró no reconocerla como habitante de la localidad.

La niña fue descrita como de complexión delgada, tez morena y cabello negro; al momento de ser vista vestía un pantalón rojo y una sudadera delgada de color gris, características que fueron proporcionadas a las autoridades para facilitar su identificación.

El ciudadano señaló que desconocía la identidad de la menor y quiénes eran sus familiares, además de indicar que, después de acercarse al establecimiento, la niña continuó caminando por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, con dirección hacia la parte baja del poblado.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad para verificar las condiciones en las que se encontraba la menor y localizar a sus familiares.

Hasta el momento del reporte no se había confirmado su localización ni las circunstancias por las cuales se encontraba sola en dicha comunidad.