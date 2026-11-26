Una estudiante de primaria terminó en el área de urgencias de la clínica de zona de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, luego de resultar lesionada cuando intentó defender a una compañera de clases que presuntamente era agredida por otros estudiantes.

La menor, identificada con las iniciales E.M.B.C., de ocho años de edad, fue ingresada al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situación que fue reportada a las 14:00 horas de este miércoles.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos, acompañados por un Agente del Ministerio Público, acudieron al nosocomio para conocer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

En presencia de su madre, la niña manifestó que se encontraba en su salón de clases, en la escuela primaria Sentimiento de la Nación, cuando observó que dos compañeros presuntamente sujetaban del cuello a otra estudiante.

Al acercarse para defenderla, recibió accidentalmente una patada por parte de la compañera a la que intentaba ayudar, lo que le provocó dolor en la zona genital.

Otros estudiantes dieron aviso a la dirección del plantel, tras lo cual la menor fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

El médico de Urgencias diagnosticó dolor e inflamación en la zona genital, por lo que determinó mantenerla bajo observación médica, sin necesidad de trasladarla a la capital duranguense. Del caso tomó conocimiento el Ministerio Público.