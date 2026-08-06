Niñas y niños son el presente que MC decide acompañar: Pancho Franco

Para Movimiento Ciudadano, construir un mejor futuro para Durango comienza hoy, garantizando que las niñas y los niños tengan acceso a espacios de aprendizaje, cultura, recreación y experiencias que amplíen su visión del mundo, afirmó el coordinador de la Bancada Naranja en el Cabildo de Durango, Pancho Franco.

Como parte de las acciones impulsadas desde la agenda ciudadana, Pancho Franco acompañó a niñas y niños de distintas colonias de la ciudad en una visita a un espacio cultural y recreativo, convencido de que el derecho a la ciudad también significa que la infancia pueda conocer, disfrutar y apropiarse de los lugares que forman parte de su comunidad.

"Si las niñas y los niños sonríen, el futuro de Durango será mejor. Esa no es solo una frase; es una forma de hacer política poniendo a la niñez en el centro de las decisiones", expresó.

El regidor señaló que muchas veces las primeras oportunidades para conocer un museo, un espacio cultural o vivir una experiencia diferente pueden marcar la vida de una persona y despertar nuevas aspiraciones.

"Hay primeras veces que cambian para siempre nuestra forma de mirar el mundo. Queremos que cada niña y cada niño de Durango tenga la oportunidad de descubrir que su ciudad también les pertenece y que pueden soñar en grande", destacó.

Pancho Franco recordó que esta visión forma parte de la identidad de Movimiento Ciudadano, que desde la agenda nacional ha colocado a las niñas, niños y adolescentes como una prioridad, promoviendo políticas públicas que garanticen su desarrollo integral, su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.

"Una ciudad que piensa en su infancia es una ciudad que invierte en el futuro. No basta con hablar de las próximas generaciones; hay que construir oportunidades para ellas desde ahora", afirmó.

Finalmente, reiteró que la Bancada Naranja continuará impulsando iniciativas y actividades que acerquen a las familias a la cultura, el deporte, los espacios públicos y las experiencias que fortalecen el desarrollo de la niñez.

"Queremos un Durango donde cada niña y cada niño pueda crecer con más oportunidades, más experiencias y más razones para creer en su ciudad. Esa es una de las causas que seguiremos defendiendo desde Movimiento Ciudadano", concluyó.