Niño cae de un brincolín y termina hospitalizado en Durango

Un menor de nueve años de edad ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS de Durango luego de sufrir una caída de aproximadamente dos metros de altura, mientras jugaba en un brincolín instalado en un domicilio ubicado en la zona de Prolongación Canoas.

El ingreso del menor, identificado con las iniciales M.L.G., se registró alrededor de las 19:00 horas del viernes. De acuerdo con el reporte médico, presentó un traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que fue atendido de inmediato por personal de urgencias.

Tras el reporte recibido, elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y entrevistarse con los familiares del niño a fin de conocer cómo ocurrieron los hechos.

La abuela del menor, María Verónica, relató que alrededor de las 18:00 horas Matías se encontraba jugando en el brincolín instalado en el patio del domicilio. Explicó que junto al juego existe una pared con una abertura por la que el niño acostumbraba escalar.

Indicó que por unos instantes perdió de vista a su nieto y poco después escuchó un fuerte golpe, seguido del llanto del menor. Al acercarse, observó que había caído desde una altura aproximada de dos metros y que incluso perdió el conocimiento durante algunos segundos.

De inmediato, junto con Karla Yanet, madre del niño, lo trasladaron al nosocomio antes mencionado para que recibiera atención médica especializada.

En el nosocomio los médicos le practicaron una tomografía para descartar lesiones de gravedad. Los estudios no revelaron fracturas y determinaron que el menor presentaba únicamente un golpe superficial, por lo que quedó bajo observación médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del incidente como parte del protocolo correspondiente y, de acuerdo con la información recabada, todo apunta a que se trató de un accidente doméstico sin que existan indicios de alguna conducta delictiva.