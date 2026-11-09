Justicia

OMISIÓN DE CUIDADOS

Niño con problemas renales es ingresado al IMSS; llevaban más de un año sin llevarlo a citas médicas

Por este suceso, la autoridad inició una investigación por posible omisión de cuidados.

Niño con problemas renales es ingresado al IMSS; llevaban más de un año sin llevarlo a citas médicas

Niño con problemas renales es ingresado al IMSS; llevaban más de un año sin llevarlo a citas médicas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un menor de edad fue ingresado a la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, debido a un padecimiento renal por el cual presuntamente llevaba aproximadamente un año sin recibir atención médica, situación que generó un reporte por posible omisión de cuidados.

El paciente, identificado con las iniciales L.H.M.H., de tres años de edad, padece hidronefrosis, una condición que provoca la dilatación de uno o ambos riñones debido a la acumulación de orina. Su ingreso al hospital quedó registrado alrededor de las 19:30 horas del domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada, el pequeño llegó acompañado de su madre, quien manifestó que no lo había llevado a recibir atención médica durante el último año debido a que no había presentado complicaciones aparentes relacionadas con su enfermedad.

Ante esta situación, el caso fue reportado como una probable omisión de cuidados; sin embargo, no se precisó el estado de salud actual del menor ni si las autoridades iniciaron alguna investigación para determinar si existió negligencia en su atención médica.

Tampoco se informó si el niño permanecería hospitalizado para recibir tratamiento especializado


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OMISIÓN DE CUIDADOS atención, debido, recibir, menor

               

                
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