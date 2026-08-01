Niño de 11 años resulta herido de bala mientras cuidaba ganado en Mezquital

Un menor de 11 años de edad resultó lesionado por un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en un cerro del municipio de Mezquital, mientras acompañaba a su abuelo en la vigilancia de un hato de ganado. El presunto responsable fue asegurado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del viernes 31 de julio, en las inmediaciones de la localidad Las Rosas, perteneciente al municipio de Mezquital. Dos horas más tarde, personal del Hospital de Santa María de Huazamota notificó el ingreso del niño con una lesión provocada por proyectil de arma de fuego.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al hospital, donde confirmaron que el paciente estaba identificado con las iniciales A.D.E.L., de 11 años de edad, originario de la comunidad de Las Rosas.

De acuerdo con la información recabada, el menor se encontraba acompañado de su abuelo, Andrés Lucas Muñoz, de 63 años, cuando ambos vigilaban ganado de su propiedad en una zona cerril.

El adulto relató que, de manera repentina, escuchó una detonación y enseguida el niño le manifestó que había sido alcanzado por un disparo en uno de sus brazos. Al percatarse de la lesión, lo trasladó de inmediato al Hospital de Santa María de Huazamota para que recibiera atención médica.

Personal médico que valoró al paciente diagnosticó una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego con orificio de entrada y salida en el antebrazo izquierdo. Afortunadamente, el menor recibió atención oportuna y quedó bajo observación médica.

Durante las primeras investigaciones se señaló como presunto responsable a Samuel, quien fue asegurado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos con apoyo de la Policía Estatal destacamentada en Santa María de Huazamota.

Asimismo, las autoridades aseguraron un arma de fuego marca Bersa, calibre .22, de color negro, junto con su cargador. Tanto el detenido como el arma fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente.