Niño de 2 años resulta herido tras salir de casa y ser atropellado por automóvil en Durango

Un menor de apenas dos años de edad resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo cuando salió de su domicilio sin que su madre se percatara, durante la tarde del sábado 31 de octubre, en la colonia Justicia Social, de la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas , cuando el pequeño se encontraba en compañía de su madre en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Constitución, de la colonia antes mencionada, donde un descuido de unos minutos derivó en el hecho vial.

El menor fue identificado con las iniciales DSRA, de dos años de edad, quien, de acuerdo con la información proporcionada por su madre, salió de la vivienda sin que ella se diera cuenta, pues desconoce si la puerta se encontraba abierta o si el propio niño logró abrirla.

Fue en ese momento cuando un automóvil de color blanco, del cual no se proporcionaron mayores características, circulaba por la calle y su conductor no advirtió la presencia del pequeño, por lo que terminó impactándolo y provocándole diversas lesiones.

Tras el accidente, el conductor detuvo su marcha, descendió de la unidad y auxilió al menor, a quien levantó y entregó en brazos de su madre. Posteriormente, el mismo automovilista colaboró con el traslado del niño al Hospital Militar de Zona 5 de Mayo, de la capital duranguense.

El ingreso hospitalario quedó registrado alrededor de las 21:00 horas, cuando personal médico realizó la valoración correspondiente y diagnosticó al pequeño con fractura de peroné izquierdo, lesión ocasionada por el atropellamiento, por lo que permaneció bajo atención médica.

De los hechos se tomó conocimiento mediante el reporte hospitalario correspondiente, en el que quedaron asentadas las circunstancias narradas por la madre del menor. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre la identidad del conductor ni sobre la evolución médica del pequeño.