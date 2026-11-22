Momentos de preocupación vivió una familia de la ciudad de Durango durante la tarde del sábado, luego de que un niño de cuatro años de edad desapareciera de su entorno familiar y sus allegados comenzaran a buscarlo sin conseguir localizarlo inicialmente.

La alerta fue recibida aproximadamente a las 19:30 horas, cuando Brenda Berenice solicitó ayuda para encontrar a su hermano menor, quien había sido visto en las inmediaciones de las calles Campeche y Baluarte, de la colonia Villa Antigua, de la ciudad de Durango.

Al momento de su desaparición, el pequeño vestía un suéter de color gris y pantalón de mezclilla, además de que fue descrito como un niño de cabello negro y lacio, con ojos de color café.

Tras recibir el aviso, se inició la búsqueda del menor y se estableció comunicación con la familia para obtener información que permitiera conocer su posible paradero y las circunstancias en las que se había separado de sus familiares.

Sin embargo, durante el seguimiento del reporte, la persona que había solicitado ayuda informó que el niño ya había sido localizado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, donde aparentemente se encontraba observando una danza.

Aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre cómo consiguió llegar hasta ese sector, el reporte quedó actualizado con la información de su localización.