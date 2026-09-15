Niño de 6 años resulta con quemaduras mientras preparaba chicharrones en Pueblo Nuevo

Un niño fue trasladado desde el municipio de Pueblo Nuevo hasta la ciudad de Durango, luego de sufrir quemaduras durante un accidente ocurrido mientras su familia preparaba chicharrones.

El menor fue identificado con las iniciales O.R.B.Q., de seis años de edad, quien la noche del lunes 14 de septiembre ingresó al Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo atención médica especializada por las lesiones que presentó.

El caso fue reportado a las autoridades alrededor de las 21:00 horas, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al nosocomio para conocer las circunstancias en las que se habían producido las quemaduras.

En el hospital, los agentes se entrevistaron con la abuela materna del niño, quien explicó que la familia tiene su domicilio en la localidad de San Jerónimo, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.

Según su declaración, momentos antes se encontraban preparando cueros y chicharrones, actividad de la cual obtiene ingresos la familia, cuando ocurrió un accidente durante el proceso de elaboración.

En ese momento, tanto el menor como su madre, Celina Liliana Quiñones Rodríguez, resultaron alcanzados y sufrieron quemaduras principalmente en la zona de los pies, por lo que fue necesario buscar atención médica para ambos.

Debido a las lesiones, el pequeño fue trasladado al Hospital Materno Infantil, mientras que su madre ingresó al Hospital General 450 para recibir atención. Las autoridades tomaron conocimiento del caso para integrar el reporte correspondiente.