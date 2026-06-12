Niño de 9 años muere en hospital de Durango capital, luego de sufrir accidente en Canatlán

Un niño de apenas 9 años de edad, perdió la vida la tarde de este jueves mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad de Durango, luego de las graves lesiones que sufrió en un accidente vial ocurrido en el municipio de Canatlán.

El deceso fue reportado alrededor de las 18:00 horas por personal del Hospital San Juan Bautista, donde se informó el fallecimiento del menor identificado con las iniciales G.B.A., de nueve años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, el niño había ingresado al nosocomio cerca de las 12:00 horas del mismo día, presentando un traumatismo craneoencefálico severo derivado de un percance automovilístico.

Las lesiones sufridas durante el accidente requirieron atención médica especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, el menor no logró superar las complicaciones provocadas por el fuerte golpe en la cabeza.

Los primeros reportes señalan que los hechos ocurrieron en el municipio de Canatlán, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que se registró el accidente.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades correspondientes fueron notificadas para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias legales de rigor.

Personal ministerial inició las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y establecer con precisión la mecánica del hecho vial que derivó en la muerte del menor.

El cuerpo del menor quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos establecidos por la ley, mientras familiares y seres queridos enfrentan la pérdida del menor.