Niño de 9 años resulta herido por disparo de rifle de postas en Poanas; ingresó a Materno Infantil

Un niño de nueve años de edad tuvo que ser trasladado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado con un rifle de postas durante la noche del lunes.

El menor fue identificado con las iniciales F.I.H., de nueve años de edad, quien llegó al área de urgencias del mencionado hospital aproximadamente a las 23:30 horas, acompañado por su madre.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el incidente ocurrió en la localidad de Los Ángeles, perteneciente al municipio de Poanas, aunque hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que se produjo el disparo.

El proyectil alcanzó al niño en la región supraciliar izquierda, es decir, en la zona ubicada inmediatamente por encima de la ceja izquierda y cercana al ojo.

Debido al sitio en el que sufrió la lesión, sus familiares determinaron trasladarlo para que recibiera atención médica especializada y descartar alguna afectación de consideración.

Hasta el momento no se ha precisado quién manipulaba el rifle de postas al momento del incidente, ni tampoco si el disparo ocurrió de manera accidental o bajo otras circunstancias.

El caso fue reportado a las autoridades para esclarecer cómo sucedieron los hechos, mientras que el menor quedó bajo valoración del personal médico del Hospital Materno Infantil.