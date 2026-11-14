Justicia

ATROPELLAMIENTO

Niño de seis años resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Ejidal

Un niño de seis años fue trasladado al Hospital Materno Infantil tras un atropellamiento en la colonia Ejidal. El conductor quedó a disposición de la Fiscalía.

Niño de seis años resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Ejidal

Niño de seis años resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Ejidal

REDACCIÓN WEB
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Un niño de seis años de edad resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta en la calle Luis Donaldo Colosio, frente al número 104 de la colonia Ejidal, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el informe vial, en el percance participó una camioneta Nissan, modelo 2013, de color blanco, conducida por un hombre de 26 años.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al menor al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica. El reporte no precisa las lesiones que sufrió ni su estado de salud.

Tras el hecho, la camioneta fue depositada en la pensión de Grúas Aguirre, mientras que el conductor fue ingresado a la sala provisional de detención de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El caso quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar las responsabilidades.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DMSP Atropellamiento camioneta, colonia, seis, lesionado

               

                
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