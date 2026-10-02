Justicia

FALLECIMIENTO

Niño muere tras desvanecerse en pista de atletismo del IED

Al sitio acudió personal de atención prehospitalaria para atender al menor.

Niño muere tras desvanecerse en pista de atletismo del IED

Niño muere tras desvanecerse en pista de atletismo del IED

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un niño de aproximadamente 10 años falleció la noche de este viernes después de desvanecerse mientras se encontraba en la pista de atletismo del Instituto Estatal del Deporte, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:25 horas, en la pista del complejo ubicado sobre avenida Heroico Colegio Militar, cerca de Prolongación 5 de Febrero. De acuerdo con el informe inicial, el reporte inicial indicaba que el menor, identificado como Osvaldo, sufrió un desmayo.

Al sitio acudió personal de atención prehospitalaria, cuyos elementos procedieron a revisarlo y luego a aplicarle reanimación. Pero minutos después confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento no se ha podido establecer las circunstancias que provocaron el fallecimiento, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen estos datos mediante las diligencias respectivas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IED Fiscalía Fallecimiento pista, niño, después, desvanecerse

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas