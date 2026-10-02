Niño muere tras desvanecerse en pista de atletismo del IED

Un niño de aproximadamente 10 años falleció la noche de este viernes después de desvanecerse mientras se encontraba en la pista de atletismo del Instituto Estatal del Deporte, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:25 horas, en la pista del complejo ubicado sobre avenida Heroico Colegio Militar, cerca de Prolongación 5 de Febrero. De acuerdo con el informe inicial, el reporte inicial indicaba que el menor, identificado como Osvaldo, sufrió un desmayo.

Al sitio acudió personal de atención prehospitalaria, cuyos elementos procedieron a revisarlo y luego a aplicarle reanimación. Pero minutos después confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento no se ha podido establecer las circunstancias que provocaron el fallecimiento, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen estos datos mediante las diligencias respectivas.