Justicia

ABUSO SEXUAL

Niño revela a familiar presunto abuso sexual de su padrastro en Durango

El caso deberá ser canalizado a las instancias correspondientes para determinar las circunstancias.

Niño revela a familiar presunto abuso sexual de su padrastro en Durango

Niño revela a familiar presunto abuso sexual de su padrastro en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Autoridades tomaron conocimiento del caso de un niño de 10 años de edad, quien habría revelado a uno de sus familiares que fue víctima de abuso sexual presuntamente cometido por su padrastro, en la ciudad de Durango.

El reporte se realizó aproximadamente a las 14:00 horas del viernes 28 de agosto, desde un domicilio ubicado en la calle Elpidio G. Velázquez, cerca de avenida Solidaridad, en el fraccionamiento San Marcos.

Según la información proporcionada al número de emergencias, el menor contó recientemente a un familiar lo que presuntamente había ocurrido, por lo que decidieron solicitar orientación de las autoridades para conocer la manera de proceder.

De manera preliminar, se indicó que los hechos habrían sucedido a principios de este año y que el hombre señalado continúa siendo pareja sentimental de la madre del niño.

Ante la revelación del menor, el caso deberá ser canalizado ante las instancias correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido y realizar las investigaciones necesarias, privilegiando en todo momento la protección e identidad del niño.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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