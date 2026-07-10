Niño se lesiona un ojo con machete al cortar leña en El Salto, Pueblo Nuevo

Un menor de edad fue ingresado al área de urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de sufrir una lesión en uno de sus ojos, presuntamente de manera accidental, cuando realizaba labores para cortar leña en el municipio de Pueblo Nuevo.

El ingreso fue reportado la mañana de este jueves por personal de Trabajo Social del hospital, quienes notificaron a las autoridades sobre la atención médica brindada al menor identificado con las iniciales A.J.G.V., de 10 años de edad, en apego a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la información obtenida, el menor sufrió un trauma ocular luego de lesionarse accidentalmente con un machete mientras cortaba leña en la localidad de El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

Tras el accidente, el niño fue trasladado para recibir atención médica especializada, donde quedó bajo observación para la valoración de la gravedad de la lesión y el tratamiento correspondiente.

Las autoridades fueron notificadas del ingreso hospitalario, como parte del protocolo establecido para este tipo de casos en los que resultan lesionados menores de edad.

Hasta el momento no se informó sobre el estado de salud actualizado del paciente ni sobre la posible afectación permanente en el ojo lesionado.

Las autoridades competentes darán seguimiento al caso para integrar el informe correspondiente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.