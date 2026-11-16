Niño sufre graves quemaduras en Durango: otro menor le arrojó thinner y le prendió fuego

Un menor de edad fue hospitalizado con quemaduras de segundo grado en ambas piernas, luego de que presuntamente otro niño lo rociara con thinner y le prendiera fuego, mientras jugaban en calles del fraccionamiento El Ciprés, de la capital duranguense.

La víctima, identificada con las iniciales Z.A.A.C., de siete años de edad, ingresó al Hospital Materno Infantil durante la noche de este domingo 15 de noviembre, donde fue sometida a una intervención quirúrgica debido a las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la declaración de su madre, aproximadamente a las 19:00 horas se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Alisos, cuando un vecino llegó con el pequeño en brazos, luego de encontrarlo corriendo por la calle envuelto en llamas.

El vecino le explicó que, al percatarse de lo ocurrido, auxilió al niño y logró sofocar el fuego con sus propias manos; sin embargo, para entonces el pequeño ya presentaba quemaduras en las extremidades inferiores, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital.

Al preguntarle sobre lo sucedido, el pequeño señaló que otro menor, de aproximadamente 11 años de edad, presuntamente quería quemarlo vivo, y relató que mientras jugaban se acercó a él, lo roció con thinner que llevaba en una botella de plástico y posteriormente le arrojó una cubeta cuyo contenido desconoce, momento en el que comenzó a incendiarse.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital para recabar información sobre los hechos, en tanto que la madre del pequeño manifestó que acudirá ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente una vez que su hijo se recupere.