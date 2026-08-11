Niño termina con varilla incrustada en el brazo tras caer de una barda en primaria de Durango

Un niño resultó lesionado la tarde del lunes, luego de sufrir una caída cuando trepaba una barda dentro de una escuela primaria de la ciudad de Durango, accidente que movilizó a Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

El hecho ocurrió en un plantel ubicado sobre la calle Tomás Urbina, en la colonia Villa de Guadalupe, donde el menor, identificado con las iniciales L.A.P.C., de 10 años de edad, se encontraba al momento del percance.

De acuerdo con los primeros datos, el niño trepó una de las bardas y perdió el equilibrio, por lo que al caer quedó con una varilla con una púa incrustada en el antebrazo derecho.

Debido a la forma en que quedó atrapado, no era posible retirarlo de manera convencional, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango para evitar que sufriera una lesión mayor.

Los rescatistas, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, utilizaron equipo hidráulico para cortar cuidadosamente parte de la estructura y de esta manera conseguir liberar al pequeño.

Una vez concluida la maniobra, los socorristas controlaron la hemorragia y estabilizaron al menor, quien posteriormente fue colocado en una ambulancia para su traslado inmediato.

El menor ingresó alrededor de las 17:30 horas al Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo atención médica especializada para valorar la lesión y realizar el procedimiento necesario para retirar la parte de la estructura que permanecía incrustada en su brazo.