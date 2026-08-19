'No a los privilegios': Sheinbaum rechaza que SCJN contrate seguro médico privado a costa del erario

Durante su conferencia de prensa de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrate un seguro de gastos médicos mayores, y llamó a los ministros a comportarse con humildad y seguir una política de austeridad.

La mandataria federal destacó que las y los ministros reciben un salario similar al de ella, por lo que podrían contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero que sea pagados con sus ingresos y no a costa del erario.

"No está bien. Esa es mi opinión. No, a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios, el mejor presidente la Corte que ha habido en la historia, hay que recordar la historia y cómo se llegó y por qué se llega". "No estoy de acuerdo con que haya privilegios, ningún servidor público. ¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recursos públicos. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien qué el recurso público se utiliza para el seguro de gastos médicos mayores".

De igual forma, comentó que los integrantes de la Corte deben de ser como cualquier otro servidor público que se atienden en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar.