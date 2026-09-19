¿No aguantó la presión? Aleks Syntek se va de México buscando 'salvación mental'

Aleks Syntek volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de anunciar que se alejará temporalmente de México, decisión que comunicó tras varios días de críticas por lo ocurrido durante su presentación del pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La decisión llega después de una presentación que generó comentarios divididos entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

Durante el espectáculo, Syntek dedicó parte de su intervención a hablar sobre asuntos personales , cuestionamientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria y algunas de sus posturas sobre la industria musical, lo que provocó reacciones tanto a favor como en contra.

Una presentación que desató nuevas críticas

En el concierto, algunos asistentes solicitaron canciones de otros artistas, entre ellos Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”, situación ante la cual Syntek pidió al público que se concentrara en temas de su propio repertorio.

El intérprete también retomó sus críticas hacia el reguetón y otros exponentes de la música urbana, un tema sobre el que anteriormente ya había expresado su postura.

Syntek responde a quienes lo cuestionan

Tras la polémica, el músico de 56 años publicó una serie de mensajes dirigidos a sus seguidores en los que dejó clara su inconformidad con buena parte de los comentarios que ha recibido.

En sus publicaciones aseguró sentirse tranquilo por mantener una forma de pensar diferente a la de quienes lo cuestionan y criticó el nivel del debate que, desde su perspectiva, se ha generado alrededor de su figura.

Syntek también habló sobre la “ignorancia” y la “incongruencia” que considera presentes en algunas de las opiniones lanzadas en su contra. El cantante incluso comparó su situación con la de personajes cuyas ideas, según explicó, fueron rechazadas inicialmente antes de adquirir relevancia con el paso del tiempo.

“México pronto te dejaré en paz”

Fue dentro de estos mensajes donde Aleks Syntek reveló que próximamente saldrá del país. Sin precisar hacia dónde viajará ni cuánto tiempo permanecerá fuera de México, adelantó que espera regresar posteriormente con novedades relacionadas con su carrera.

“México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”, escribió el intérprete, quien agregó que alejarse representa para él una “salvación mental y espiritual”.