No concretan proyecto en Durango para el desecho de llantas; ya suman más de 2 millones

Pese a que se han anunciado diversas propuestas en el Municipio de Durango para que una empresa pueda manejar las llantas de desecho que se acumulan en la ciudad, a la fecha no se ha concretado ningún proyecto.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, informó que diariamente se desechan al menos 100 llantas en la ciudad, mismas que son recogidas y trasladadas al espacio destinado para este tipo de residuos en el relleno sanitario, donde ya hay más de 2 millones de neumáticos.

La autoridad reconoce que se trata de un volumen enorme y que es difícil tener una disposición adecuada para este material, que a diario aumenta.

Cortez Aragón señaló que, pese a ese número, Durango no se compara con el volumen de desechos que generan otras ciudades, pues se puede decir que en la entidad se produce poco.

Lo que se requiere es instalar una empresa que pueda triturar las llantas de manera industrial y hacerse cargo del producto resultante.

“Estamos estudiando ese proceso de reingeniería precisamente porque es una industria la disposición del caucho en quien le pueda entrar, y la empresa que está ahorita en la disposición del residuo está precisamente haciendo su propuesta”, explicó.

Para realizar la contratación, la empresa deberá cumplir con las normas ambientales y los permisos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de que pueda desarrollar sus actividades.

En el relleno sanitario de Durango hay casi una hectárea destinada a las llantas en desuso que, en muchas ocasiones, la ciudadanía deja en la vía pública.

“Está entre los dos cuerpos de los rellenos sanitarios y lleva su geomembrana y todas las características”, explicó.

Una nueva celda sumaría dos hectáreas, proyección en la que se está trabajando debido a la acumulación de llantas.