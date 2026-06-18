No 'engancharse' con declaraciones de Trump sobre control de cárteles en México, pide Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no “engancharse” con cada declaración de Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense afirmara de nuevo que México está controlado por los carteles del narcotráfico durante la Cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

“He dicho que el presidente (Donald) Trump tiene su manera de comunicar y no hay que engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando que es lo que a mí me importa”, manifestó.

Asimismo, la mandataria federal aseguró que Donald Trump “no está bien informado” cuando realiza este tipo de acusaciones de que México está controlado por los carteles del narcotráfico.

“No está bien informado, se lo he dicho personalmente, no es algo que diga por primera vez, el Estado mexicano existe”, aclaró.

Sheinbaum informó que cuando recibió, el pasado mes de mayo, en el Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y se refirió a los grupos delictivos se destacó el papel de las instituciones de seguridad en México.

Y puso de ejemplo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

“Por ejemplo, Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público”, subrayó la mandataria sobre el ataque ocurrido contra el funcionario en 2020.

También destacó el combate al crimen organizado con el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano en febrero pasado.