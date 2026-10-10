No era una tanda, cobraban prestamos a 85 trabajadores de maquila en Durango; 3 detenidos

Este viernes por la mañana, elementos de la Policía Estatal detuvieron a tres personas que realizaban retiros de efectivo en los cajeros automáticos de la sucursal de Scotiabank ubicada en el bulevar Domingo Arrieta. La intervención atendió un reporte del sistema de Seguridad y Protección Bancaria (SEPROBAN), en el que se alertó sobre movimientos sospechosos con plásticos pertenecientes a la institución HSBC.

Ya tenían varios fines de semana retirando efectivo

Según los reportes, los ahora detenidos realizaban esta misma práctica desde hacía varios fines de semana.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) oficializó la detención de las tres personas, a quienes se les aseguró un total de 85 tarjetas bancarias.

La gerencia de la sucursal de Scotiabank, ubicada en el bulevar Domingo Arrieta n.º 902, en la colonia Juan de la Barrera (dentro de una conocida plaza comercial), reportó el hecho a través del C5. Indicó que el centro de monitoreo de SEPROBAN detectó a tres personas realizando múltiples retiros en efectivo con distintas tarjetas.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y capturaron a Sergio “N”, a quien se le decomisó una cangurera negra con 44 tarjetas de nómina, dinero en efectivo y diversos comprobantes de retiro. La segunda persona se identificó como Araceli “N”, a quien se le aseguró un bolso de mano negro con 20 tarjetas de nómina, efectivo y tickets de las operaciones realizadas. La tercera implicada, Karen Arlet “N”, portaba un bolso de dama negro con 21 tarjetas de nómina, comprobantes y efectivo.

En un comunicado, la SSP detalló que en total se aseguraron 85 tarjetas de nómina de la entidad financiera HSBC, 73 comprobantes de retiro y 87 mil 743 pesos en efectivo.

No era una tanda; eran prestamistas

Al solicitarles que acreditaran la propiedad de los plásticos, los sospechosos no pudieron hacerlo. En primera instancia, argumentaron que retiraban el dinero para asegurar el pago de una «tanda» entre empleados de una maquiladora; sin embargo, posteriormente señalaron que se dedican al préstamo de dinero y que realizaban los retiros para cobrarse los adeudos.

Los tres detenidos, junto con las tarjetas de nómina, los comprobantes y el dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGED), donde el Ministerio Público integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.