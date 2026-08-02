'No eres tú, soy yo': usuarios reportan fallas de Izzi en Durango

Usuarios de Izzi en la ciudad de Durango reportaron fallas en el servicio de internet durante la noche de este domingo 2 de agosto.

La plataforma Downdetector, que concentra reportes enviados por los propios clientes, muestra problemas con la compañía durante las últimas horas. Las principales afectaciones estarían relacionadas con la conexión a internet y la red WiFi.

Hasta el momento no se ha determinado si se trata de una interrupción generalizada o de fallas concentradas en determinadas colonias de la capital.

Tampoco existe un pronunciamiento público de Izzi sobre las causas de la afectación ni un horario estimado para el restablecimiento total del servicio.

downdetector.mx

¿Qué hacer si falla tu conexión?

La compañía recomienda verificar que los dispositivos estén conectados a la red correcta y desconectar el módem de la corriente eléctrica durante 30 segundos antes de volver a encenderlo.

Si el problema continúa, los usuarios pueden consultar desde la aplicación de Izzi si existe una afectación identificada en su zona o comunicarse al número 800 120 5000 para levantar un reporte.