'No es asunto político': Sheinbaum habla sobre detención de hermana de Emilio Lozoya

Después de que el jueves 2 de julio se informara sobre la detenición de Gilda, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y manifestó oque esto no se trata de un asunto político.

Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas que la vinculan con el caso de fraude relacionado con Agronitrogenados y que tanto ella como el Gabinete de Seguridad fueron informados de la detención únicamente después de que ésta se llevó a cabo, cuando la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, expuso las razones de la captura.

"Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados. No tiene nada que ver con un asunto político ", afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum precisó que el protocolo establece que la Fiscalía informa al Gabinete de Seguridad una vez ejecutada la detención, detallando las presuntas responsabilidades de la persona detenida y el delito con el que está relacionada.

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo se producen luego de que Gilda Susana Lozoya Austin asegurara, durante su audiencia inicial, que su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al regresar de Europa, tiene un trasfondo político.

Ante la jueza de control, Lozoya Austin sostuvo que las mujeres de su familia han sido utilizadas para ejercer presión sobre su hermano , Emilio Lozoya.