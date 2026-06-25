'No es mi hijo': Noroña niega vínculos con el empleado del Senado que gana 80 mil pesos

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de rechazar de manera categórica las versiones que lo señalan como padre de Emiliano González, un trabajador del Senado de la República cuyo salario alto ha generado un intenso debate en torno a presuntos casos de nepotismo dentro del Poder Legislativo.

La polémica surgió tras la publicación de un trabajo periodístico de un medio nacional en donde a Emiliano se le incluyo como uno de los familiares de legisladores que ocupan cargos dentro del Senado.

Noroña rechaza el señalamiento

A través de un video difundido en redes sociales, Fernández Noroña negó que exista cualquier vínculo familiar con Emiliano González y calificó como falsa la información que lo identifica como su hijo.

El senador sostuvo que nunca ha presentado al colaborador como integrante de su familia y cuestionó el origen de esa versión. Incluso ironizó sobre la situación al señalar que no tendría por qué someterse a una prueba de ADN para demostrar que no existe parentesco entre ambos.

Además, acusó que la publicación busca afectar su imagen pública y aseguró que se trata de información carente de sustento.

¿De cuánto es su salario?

La investigación señala que ocupa el cargo de asesor en servicios administrativos con un ingreso bruto cercano a los 80 mil pesos mensuales, aunque en la práctica acompañaría a Fernández Noroña como fotógrafo en diversas actividades oficiales y viajes tanto nacionales como internacionales.

Ese dato abrió nuevamente el debate sobre las contrataciones de familiares y colaboradores cercanos dentro del Congreso de la Unión.

Hasta ahora no hay confirmación oficial

Mientras el senador insiste en que la versión es completamente falsa, la periodista mantiene que sus fuentes respaldan la investigación publicada. La polémica continúa desarrollándose en el ámbito político y mediático, sin que hasta ahora se haya presentado documentación pública que confirme o desmienta de manera definitiva el supuesto parentesco.