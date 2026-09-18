No es necesario aplicar sanciones por tirar basura en Durango: Servicios Públicos

Es la ciudadanía quien puede contribuir a tener una ciudad más limpia para evitar tirar basura en la vía pública, sin que las autoridades tengan que estar aplicando multas; sin embargo, quienes lo hagan a pesar de los exhortos sí deben recibir una multa económica, señalan.

"Si es necesario que a los 'cochinones' se les llame la atención y sancione, pues que se actúe", declaró Felipe de Jesús Cortez Aragón, director de Servicios Públicos Municipales.

Dijo que hasta el momento sí se ha multado a personas que han tirado basura en lugares donde no se debe, y consideró que es bueno aplicar cualquier ordenamiento en la ciudad.

Aunque reconoció que las sanciones por tirar basura se aplican en países desarrollados y ya en algunas ciudades del país, comentó que en Durango también se podrían aplicar medidas más drásticas, aunque no corresponde a Servicios Públicos.

“Yo quisiera ser prudente en el tema de lo que a nosotros nos corresponde, que es precisamente recolectar y, si es en orden, mucho mejor”.

Contenedores Big Belly siguen funcionando

El funcionario comentó que en el Centro Histórico, con los nuevos contenedores de basura, conocidos como Big Belly, además de que no han sido vandalizados, sí están ayudando a mantener limpio el primer cuadro de la ciudad.

“Ya no ven rebosando las papeleras y escurriendo, que era prácticamente un poco de contaminación, tanto visual como también por el lixiviado que se les escurría”.

Como recomendación para que estos botes de basura inteligentes continúen funcionando, indicó que no se deben echar líquidos ni tirar vasos con agua o bebidas dentro de los Big Belly, aunque una parte del contenedor sí está diseñada para retener líquidos, pero se busca evitar que acumulen un mayor contenido.