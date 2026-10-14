'No es necesario seguir aumentando'; CCE propone tope de 6% al salario mínimo para 2027

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, consideró que el incremento al salario mínimo para el próximo año 2027 debería tener un tope máximo de seis por ciento, al advertir que aumentos mayores podrían comprometer la generación y conservación de empleos, además de encarecer los pecios.

En tal sentido, opinó que las familias están cerca de la línea de bienestar, por lo que ya no es necesario otro aumento en la misma magnitud que los anteriores.

“Creemos que con este porcentaje ya llegamos a una línea de bienestar familiar donde es adecuado para todos mantenerlo así para poder conservar el empleo y mantener las tasas que tenemos actualmente”, manifestó.

Por lo que consideró que al seguir aumentando el salario en cifras de dos dígitos, se pone el riesgo la generación de nuevos empleos y la conservación de los que se tienen, así como un aumento en la mayoría de los insumos ya que todo depende de la mano de obra.

Asimismo, dijo que además de la pérdida de empleos se podría frenar la generación de nuevas plazas laborales. “Yo creo que ya no es necesario seguir incrementando el salario mínimo como se venía incrementando, yo creo que ya estamos en un tope en el que podemos mantenerlo y donde podemos hacer que la economía funciones para todos”, consideró.