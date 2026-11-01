No es tu imaginación: el refresco en botella de vidrio puede saber mejor; esta es la explicación

Hay quienes buscan el refresco en botella de vidrio porque aseguran que sabe mejor. Otros prefieren una lata bien fría, mientras que para muchas familias la presentación de plástico es la habitual a la hora de comer.

La discusión suele terminar en una pregunta: si se trata de la misma bebida, ¿por qué la experiencia puede cambiar tanto entre un envase y otro?

La respuesta involucra la conservación del producto, su temperatura y hasta la manera de tomarlo. Preferir una presentación no significa necesariamente que contenga una receta distinta.

También te puede interesar: ¿Por qué en muchas comunidades de México se toma más refresco que agua?

La misma bebida puede sentirse diferente

En su información al consumidor, Coca-Cola señala que sus presentaciones en botella y lata mantienen la misma receta, ingredientes y proceso de fabricación.

La empresa también reconoce que la percepción del sabor puede variar dependiendo de qué tan fría esté la bebida y de si se consume directamente del envase o se sirve en un vaso.

Esta explicación corresponde a las presentaciones comparables de ese producto; no debe extenderse automáticamente a todas las marcas o versiones comercializadas en distintos países.

También te puede interesar: Coca Cola revela un cambio en su receta este 2025, ¿impactará el sabor?

El gas también cuenta

El dióxido de carbono es parte de lo que caracteriza a un refresco. Su conservación depende, entre otros factores, de las propiedades del envase y del cierre.

El plástico PET permite cierta pérdida gradual de gas con el tiempo. Por eso, la industria desarrolla botellas y recubrimientos que mejoran su capacidad para conservarlo.

Sin embargo, esto no permite establecer que cualquier refresco en plástico estará menos gasificado que uno en vidrio. También intervienen el diseño del envase, el tiempo transcurrido y las condiciones de almacenamiento.

También te puede interesar: A los mexicanos les encanta el refresco

El vidrio no gana en todas las pruebas

La preferencia tampoco es universal. En una prueba sensorial realizada por ALS con 24 participantes y una bebida de cola de la misma marca e ingredientes, la muestra procedente del envase de plástico obtuvo la mayor aceptación general y de sabor.

El resultado describe a ese grupo y a esas muestras; no demuestra que el plástico siempre sea mejor. Sí muestra por qué conviene evitar una regla absoluta sobre cuál presentación sabe más rica.

Así que la próxima discusión sobre el refresco de vidrio puede tener varias respuestas: el envase importa, pero también cuentan la temperatura, la conservación y el gusto de quien lo bebe.