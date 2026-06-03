'No fue un informe sino un evento partidista de Claudia Sheinbaum', dice diputada

Más que un informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el del pasado domingo fue un evento partidista, consideró la diputada federal por Durango, Patricia Jiménez.

“Realmente no fue un informe, sino un evento partidista pero hasta mal hecho porque en estos eventos partidistas se supone que ni el Congreso ni el Supremo Tribunal de Justicia debieran estar, porque se supone que no deben tener partido los Magistrados. Si hubiera sido un informe, habrían invitado a la Presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados y no lo hicieron. Ahí seguimos viendo el doble discurso que tiene Morena”, manifestó.

Refirió que hubo acarreo y movilización de asistentes a la Ciudad de México, de todo el país, que se evidenció a través de los medios de comunicación y un discurso que no convenció.

“Sigue diciendo que no hay pruebas contra Rocha Moya. Se le fue fuerte al presidente Donald Trump y no sabemos qué tanto pueda eso afectar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, esa parte no se está cuidando por parte de la Presidenta”, consideró.

LOS PENDIENTES

La diputada federal expuso que la Presidenta no ha querido ejercer mano dura frente al crimen organizado, por lo que la inseguridad sigue siendo un tema pendiente.

“El problema fuerte sigue siendo la inseguridad, la Presidenta no ha querido ejercer su mano dura para lo que es el crimen organizado. Vemos ya muchos estados con problemas fuertes: Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Jalisco. Y no se han querido meter a fondo a resolver el problema del crimen organizado. Creo que esa es la parte más importante que le falta a la Presidenta: ejercer mano dura para, al menos frenar, el avance que tiene el crimen organizado en México”, comentó.

Asimismo, enfatizó que también hay grandes pendientes en materia de salud y economía. En el primero, porque se registra un faltante de infraestructura, insumos y medicamento en hospitales, por los recortes.

En el tema económico, recordó que anteriormente había apoyos para las pequeñas y medianas empresas que son el motor económico de México, pero se eliminaron.