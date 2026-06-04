No había necesidad de que AMLO saliera con carta: CEM

No había necesidad de que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, difundiera una carta en torno a la relación del país con los Estados Unidos, consideró el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Juan Carlos Pérez Góngora.

Y es que, como se informó, el expresidente de México publicó una carta en la que refiere que “funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista”, entre otras manifestaciones y concluye con la frase: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

"No era necesario"

Al respecto, el dirigente empresarial consideró que esta acción fue innecesaria.

“No había necesidad de que el expresidente saliera con esa carta, creo que en todo caso pues es asunto de la Presidenta que debe de tener esa relación con los Estados Unidos”, declaró el empresario, de visita en Durango.

Agregó que no se debe olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. “Y no es el socio comercial del gobierno, es el socio comercial de las empresas industriales y comerciales de nuestro país. Entonces, la relación bilateral es muy importante, el seguir trabajando con el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, es fundamental para continuar con una buena relación y que se vaya disminuyendo o viendo la eliminación de los aranceles, que es un punto importante que había fluido bien ese tipo de inversión”, indicó.

Refirió que Estados Unidos está presionando a México para que se ingrese para controlar el problema del narcotráfico que se refleja en inseguridad, falta de turismo y hasta el mundial de fútbol.

“Tenemos que retomar y tener un verdadero estado de derecho en donde los ciudadanos tengan seguridad, que es el principal tema importante, seguridad en sus familias, en sus personas, en su patrimonio y tenemos que fortalecer también el Poder Judicial”.

“Todos estos aspectos son importantes y tenemos que pensar que es nuestro socio y que ese socio, independientemente de hablar de una soberanía, a ese socio le interesa que el socio mexicano sea una empresa con ética, con moral, con seguridad, porque ellos tienen inversiones en nuestro país, como los mexicanos tienen inversiones en el extranjero también”.

Por lo que consideró que no se debe enarbolar la soberanía, en estos temas.

“A ver, la soberanía no es un texto que viene en la Constitución y no es un texto que prohíbe que extranjeros opinen y que si hay personas que cometen delitos, pues debe castigarse en México principalmente y eso es lo que hemos visto, ese tipo de fallas en nuestro país”, opinó.

Por lo que consideró que la soberanía debe enfocarse a la seguridad de los mexicanos.