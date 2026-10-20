'No hacemos pactos políticos con la justicia': Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por caso CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista algún acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después de que fue detenido y trasladado al Altiplano el exfiscal de esa entidad, César Jáuregui, por un operativo en la Sierra Tarahumara con la participación de agentes de la CIA.

“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, lo digo con toda claridad”, dijo la Mandataria federal en su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional.

Refirió también que a ella no le corresponde “exonerar” a Maru Campos, luego de que la panista avaló la detención de Jáuregui y externó que la cooperación con otros países es necesaria, pero con apego a la ley.

Al señalar el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el que participaron los dos agentes de la CIA, Sheinbaum Pardo insistió en que no tenía atribuciones la Fiscalía estatal para desmantelarlo.

“Resulta que no tenían permiso, que habían entrado al país bajo otras consideraciones (...). Hoy es la audiencia del fiscal y ahí presentará la Fiscalía todas las pruebas que tiene de acusación del fiscal”.

“Eso es, no hay más, tanto que la propia gobernadora hace una denuncia (...) Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel”, declaró.

Al señalar que medios publicaron que Sheinbaum “exoneró” a la mandataria estatal, la titular del Ejecutivo federal indicó que el caso lo tiene que evaluar la Fiscalía General de la República (FGR).

“No es mi papel (exonerar). Si es el papel de la Fiscalía investigar, y la fiscal investiga hasta donde hay pruebas porque hay sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse en una prueba para pedir una orden de cateo, de lo que dependa del delito a un juez”.

“Y el juez determina, entonces en este caso, pues quien debe determinar, como en otros, la propia Fiscalía. No depende de mi exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal sino de la propia investigación”, declaró.