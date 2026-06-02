'No hay boletos para el Mundial en cuatro mil pesos'; alertan por publicaciones fraudulentas

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Durango, Karina Morales, alertó por la posibilidad de fraudes en la venta de supuestos boletos para el Mundial a precios demasiado bajos, que no corresponden a la realidad.

Comentó que no se tiene conocimiento de que se hayan concretado fraudes afectando a duranguenses , pero exhortó a adquirir boletos únicamente en agencias e instancias formales.

“Siempre la recomendación va a ser adquirir o comprar sus boletos con una agencia que sea segura, con una agencia física, que no los compren en línea. La mayoría de los fraudes suceden tristemente en línea porque son precios muy atractivos. Recordarles que el mundial como tal no es barato entonces no es como que voy a comprar un vuelo o un ticket para entrar en tres, cuatro mil pesos. Eso no pasa y ha habido publicaciones en ese precio”, dijo.

Reiteró que en el caso de Durango no se han tenido conocimiento de casos de personas que los hayan adquirido a ese precio, pero no se descarta.

“Me gustaría que fueran reales, pero la realidad es que no hay forma de que un mundial sea así de económico como lo marcan ellos (...) hay boletos desde 15, 20, 30 mil y de ahí hacia arriba. O sea, no hay forma de que un boleto para entrar a un partido, ultimadamente del partido que sea, esté en tres mil, cuatro mil pesos”, indicó.

Antededente