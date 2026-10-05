No hay investigaciones abiertas en la Normal de Aguilera por maltrato: CEDH

Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Durango no se encuentran investigaciones abiertas por casos de maltrato a alumnos de nuevo ingreso en novatadas, ni a estudiantes de otros semestres de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, confirmó el organismo.

A pesar de que se compartieron en redes sociales algunos audios de jóvenes que aparentemente pertenecían a la institución, donde presuntamente se les estaba maltratando durante la semana de inducción, no se pudo determinar el origen de las grabaciones , aunque personal de la CEDH acudió a la escuela, comentó la presidenta del organismo, Karla Alejandra Obregón Avelar.

“No hay indicios de que hubo una batalla o que se esté maltratando a los alumnos”, afirmó.

Lo que sí se reconoció es que todavía a quienes son de nuevo ingreso se les rapa el cabello, pero se llegó a un acuerdo para que esto se realice de manera voluntaria y sin ejercer violencia.

En el caso de las actividades que deben realizar los jóvenes durante la semana de inducción, como la limpieza de diferentes áreas, comentó que se les realiza un diagnóstico a los estudiantes, por lo que aquellos que tienen algún tipo de enfermedad o situación de salud quedan exentos de esas tareas.

SEGUIMIENTO

Obregón Avelar recordó que desde que inició su gestión, en 2022, hasta la fecha no se han presentado quejas por novatadas , además de que se han implementado programas como el de Constructores de Paz.

La presidenta comentó que desde entonces se ha dado seguimiento a las actividades que se llevan a cabo en la Normal, incluso han acudido a realizar visitas nocturnas al plantel.

“Tenemos el seguimiento normal en la institución, hacemos visitas sorpresa, de manera continua y permanente”.

En comunicación con los directivos y los propios padres de familia, reiteró que no hay ninguna queja y que las observaciones relacionadas con dormitorios, vidrios rotos y otra infraestructura han sido atendidas.

Apuntó que la CEDH también puede apoyar a los alumnos a cambiarse a otra institución, si deciden que ya no quieren estar ahí. Así ha sido en el caso de dos alumnos que ingresaron y finalmente se cambiaron a la Universidad Tecnológica de Durango.

“Podemos ayudarles en este tema de la gestión de que se vayan a otra universidad sin necesidad de que presenten una queja, si no hay motivo”.