'No hay nada': Fabrizio Romano aclara la verdad sobre el futuro de Gilberto Mora en Europa

El especialista en fichajes Fabrizio Romano frenó los rumores sobre el futuro de Gilberto Mora, mediocampista del Club Tijuana. Ante las crecientes especulaciones en redes sociales, el periodista italiano aclaró que no existen negociaciones avanzadas ni acercamientos formales de las potencias europeas para concretar su fichaje de forma inmediata.

“Gilberto Mora es un nombre que llama la atención en Europa. Sin embargo, por ahora ningún club importante se ha movido por él. Ni siquiera hubo un contacto de manera directa con su agente. Más allá de eso, por ahora, no hay nada”, declaró Romano durante una transmisión en vivo en KICK. La precisión desmintió categóricamente supuestos acuerdos inminentes.

Sus palabras responden a reportes periodísticos que vinculaban al canterano rojinegro con instituciones de élite como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund y PSG. Dichas versiones afirmaban que ya existían gestiones directas y ofertas multimillonarias para asegurar al juvenil azteca en el corto plazo.

¿Aún hay esperanzas para 'Morita'?

Mora, nacido en octubre de 2008 y de apenas 17 años, irrumpió con fuerza en la Liga MX tras debutar con Xolos. Su visión de juego, madurez táctica y goles tempranos lo convirtieron en la joya del fútbol mexicano, atrayendo la atención mediática internacional a una velocidad inédita.

Aun cuando visores británicos y alemanes le han dado seguimiento, las normas de la FIFA impiden transferencias internacionales de futbolistas menores de edad a Europa. Esta reglamentación imposibilita cualquier traspaso definitivo hasta que cumpla 18 años, condicionando los tiempos de cualquier posible negociación.

Por ahora, el joven volante permanece centrado en consolidarse deportivamente en México bajo la disciplina de Tijuana. La postura emitida por Romano confirma que, si bien su talento despierta interés, no existe propuesta formal alguna y su salida al balompié europeo se mantiene como una proyección incierta.