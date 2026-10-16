No hay problema de salud en el agua de la potabilizadora: regidor

Los reportes de agua de color amarillo u oscuro en algunas zonas de Durango capital, donde se abastece directamente de la potabilizadora, están siendo analizados por las autoridades para determinar qué está originando esta coloración. Sin embargo, se asegura que no existe ningún problema para la salud.

El regidor Ariel Maa López reconoció la problemática que se está presentando debido a que el agua no está saliendo transparente, situación que genera preocupación entre la población.

Descartó que el agua que llega de la potabilizadora represente un riesgo para la salud, pues aseguró que es potable.

Sobre este tema, recordó que el secretario de Salud en Durango, Moisés Nájera Torres, declaró que no existe ningún riesgo para la salud de los ciudadanos.

Destacó que el problema está presente y, aunque no se ha denunciado directamente en el Cabildo, sí se han presentado quejas cuando los regidores realizan recorridos en campo.

Lo más importante, indicó, es que dependencias como la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) y Aguas del Municipio de Durango (AMD) ya están buscando la manera de solucionar el problema y deberán proporcionar información sobre lo que está ocurriendo.

Reiteró que no existe riesgo para la población ni problemas de insalubridad, por lo que, aseguró, el agua se puede consumir a pesar de que su apariencia no sea la habitual.

Por su parte, el secretario de Salud declaró que se tomaron muestras del agua para realizar un cultivo y se determinó que no contiene bacterias, por lo que eso brindó mayor tranquilidad.

Nájera Torres comentó que la coloración podría deberse a la presencia de metales pesados en el agua o a los propios arrastres de sedimentos, sobre todo durante la temporada de lluvias.