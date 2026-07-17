No hay responsabilidad del Gobierno para reubicar a personas desalojadas del San José III: regidor

Las acciones emprendidas en coordinación de dependencias estatales, municipales y la Guardia Nacional para realizar el desalojo en predios invadidos por años en el San José III, es algo que se reconoce por regidores de Durango.

En el caso de algunas familias desalojadas que están solicitando a las autoridades una reubicación o alguna opción de vivienda, sin embargo, apuntan que no hay una obligatoriedad.

“No hay una responsabilidad siempre y cuando no exista una legalidad, si lo hubiera, estoy seguro de que sí el gobierno municipal actuaría en este sentido”, precisó el regidor Diego Flores Arreola.

Explicó que al tratarse de una situación donde hubo una invasión, fue necesario desalojar los espacios, sin haber una responsabilidad para que se reubiquen.

Flores Arreola señaló también la responsabilidad de los “líderes o pseudolíderes” que hacen uso de terrenos que se encuentran solos, para ofrecerlos aprovechando de la vulnerabilidad de la gente.

Hasta el momento dijo que respaldan las acciones coordinadas por los distintos órdenes de gobierno para liberar finalmente ese predio de terrenos federales que se encontraba invadido, donde queda claro que había una irregularidad.

Sobre las quejas que generaba la invasión por robo de servios, focos de infección y a algunos robos a casa habitación, reconoció que ya se había solicitado a las autoridades que intervinieran.

Destacó que muchos vecinos con esfuerzo han generado su patrimonio, por lo que no aceptaban ser afectados.