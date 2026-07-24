'No hay una empresa de Durango con la capacidad de manufacturar tantos uniformes': Bienestar Social

El titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, David Payán Guerrero, informó que este año participan aproximadamente 45 talleres locales en la elaboración de los uniformes escolares subsidiados.

Sobre la declaración del representante de Durango Textil Asociados (Dutexa), quien recientemente aseguró que la empresa no cumplió con el 80 por ciento de participación de empresas locales en la confección de los uniformes, el servidor público afirmó que hubo voluntad de incorporarlas.

Refirió que hubo una licitación para la asignación del contrato y se están fabricando 360 mil uniformes deportivos y 21 mil tradicionales. “Cuando es una licitación pública gana el que tiene las condiciones también de poder producir semejante cantidad de uniformes”, agregó.

Por lo que consideró que no hay talleres en Durango que tengan la capacidad para tal cantidad. “Yo considero que desde la pandemia muchas empresas pequeñas y medianas del ramo textil perdieron quizá la capacidad de producción, por eso es que se generó esa condición en las bases licitatorias para que el que resultara ganador pues le diera trabajo a la gente de Durango, porque no hay una empresa local que tenga la capacidad de poder manufacturar tanto uniforme”.

“De ser así hubiera participado, incluso se inscribió una. Hasta donde yo sé, se inscribió una y no pasó a la siguiente etapa porque le faltó el tema de opinión de cumplimiento que emite el SAT. Entonces, es decir, fue una licitación pública federal y bueno, pues ganó quien tuvo las condiciones, no lo determina una persona”, mencionó.

Respecto a la participación de talleres en la elaboración de uniformes, dijo que hubo disposición para incorporarlos.

“En el tema contractual puedo asegurarte que la empresa que resultó ganadora tiene desde luego la voluntad de sumar y darle trabajo a los textileros de Durango, entiendo, te reitero, que son 45 empresas que están participando ahorita en la manufactura, pero hay voluntad de la empresa que ganó y nosotros estamos también desde luego supervisando que así sea. Yo no tengo reporte de que no haya ha sido un taller incorporado o tomado en cuenta para participar”, estableció.