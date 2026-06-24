Durango

DONACIONES

¡No los tires! Invitan a donar cuadernos, libros y útiles escolares en Durango

Los útiles en buen estado serán repartidos a niñas, niños y adolescentes que los necesiten.

¡No los tires! Invitan a donar cuadernos, libros y útiles escolares en Durango

¡No los tires! Invitan a donar cuadernos, libros y útiles escolares en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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Cada vez que termina un ciclo escolar se desecha una gran cantidad de papel por los libros y libretas que ya no se van a usar y en muchas ocasiones todo esto va a parar a la basura.

Viendo este desperdicio de papel, quienes son parte de la asociación civil “El proyecto loco de Diana”, se propusieron dar un buen manejo a estos residuos y apoyar a quienes lo necesitan. 

Aprovechando lo que para algunos ya es basura, se trabaja por reciclar el archivo muerto, mientras que las libretas que aún tienen hojas limpias se reparten a niñas, niños y adolescentes que las necesitan.

También se reciben mochilas en buen estado, plumas, colores y lápices.

“Lo que ya no es útil, lo llevamos al reciclaje a vender y con ellos construimos un mundo mejor. Tu donación suma esperanza, educación y mejores oportunidades”, se estableció por parte de la Asociación.


Se trata de una campaña denominada “Recicla para construir” que es permanente, ya que se contribuye a mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen.


Los centros educativos, empresas y oficinas pueden comunicarse al (618)133-0639 ya que personas de la asociación pueden ir a recoger el papel.


Quienes puedan hacer aportaciones individuales pueden acudir al centro de acopio ubicado en Guadalupe Patoni 137, colonia Del Maestro, de lunes a sábado de 12:00 a 7:00.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Donaciones Durango El proyecto loco de Diana reciclaje útiles escolares pueden, quienes, libros, libretas

               

                
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