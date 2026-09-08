'No me he robado ningún peso; si me lo robé, es para dárselo a ustedes': asegura alcalde en su informe

Una peculiar declaración pronunciada durante un informe de gobierno colocó bajo los reflectores al alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que intentara responder a los cuestionamientos relacionados con un crédito.

Fue durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, realizada el pasado sábado 5 de septiembre, cuando el presidente municipal abordó públicamente las dudas que han surgido alrededor del destino del financiamiento contratado por el Ayuntamiento y rechazó que el dinero hubiera sido utilizado para su beneficio personal.

Polémico discurso

Frente a los asistentes, González Elizalde aseguró inicialmente que no se había apropiado de recursos públicos, sin embargo, segundos después lanzó la frase que terminaría generando polémica:

“No me he robado ningún peso, y si me lo robé, fue para dárselo a ustedes”.

La expresión rápidamente llamó la atención debido a que ocurrió precisamente mientras el político buscaba defender el manejo financiero de su administración y responder a quienes han solicitado mayor información sobre el uso de los recursos.

Alcalde asegura que recursos fueron utilizados para obras

Durante su mensaje, Nicolás González Elizalde explicó que los alrededor de 7 millones de pesos obtenidos mediante financiamiento se combinaron con otros recursos destinados al municipio.

De acuerdo con la explicación ofrecida por el propio presidente municipal, esta estrategia habría permitido alcanzar una inversión de más de 25 millones de pesos en obras y diferentes acciones realizadas en Nicolás Flores.

Múltiples cuestionamientos por los ciudadanos

Las dudas en torno al financiamiento no comenzaron con el informe del alcalde. Desde octubre de 2025, habitantes de Nicolás Flores habían solicitado públicamente mayor transparencia respecto al préstamo otorgado al municipio.

Habitantes también señalaron que el beneficio de los recursos debía alcanzar a las 34 localidades que integran el municipio, por lo que solicitaron claridad en su distribución.