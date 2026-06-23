No obstaculizaremos las investigaciones: Colegio de Notarios

El Colegio de Notarios del Estado emitió un comunicado para informar que tomó conocimiento formal de la detención del Notario Público No. 2 de la Demarcación de Durango, y del Notario Público No. 15 de la Demarcación de Gómez Palacio, Durango; y reconoció la gravedad de los hechos que se les imputan.

“Como institución de orden público, nuestra primera responsabilidad es con la verdad y con la ciudadanía, y estaremos muy atentos al curso que tomen las investigaciones, así como de la situación jurídica de ambos notarios”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho, dado que la fe pública conferida a nosotros nos obliga, ética y profesionalmente, a garantizar la legalidad y el cumplimiento de la Ley”, se estableció.

Sin embargo, se aclaró que si el resultado del proceso fuere adverso a los notarios públicos respecto de los delitos que se les imputan, se debe tomar en cuenta que las conductas individuales no definen al Colegio de Notarios, “y estamos conscientes de que, de no demostrarse su inocencia, deberán enfrentar la responsabilidad que les resulte por sus actos”.

“El Colegio de Notarios del Estado, por su parte, ha convocado a la Comisión de Honor y Justicia para darle seguimiento puntual a estos casos y atender, de ser necesario, los procedimientos que establece la Ley del Notariado, incluyendo la participación del actual Consejo Directivo, constituyendo una Comisión Investigadora que aplique las sanciones correspondientes de acuerdo a nuestro estatuto y a nuestro reglamento interno. No somos juzgadores, pero sí tenemos responsabilidades y obligaciones disciplinarias que cumpliremos con toda la seriedad que se amerita”, se estableció.

Asimismo, se hizo un llamado a los afectados a acudir al Colegio para recibir orientación jurídica.

“Este Colegio no obstaculizará ninguna investigación; por el contrario, ofrecemos toda nuestra colaboración a las autoridades. La transparencia no es opcional para el notariado: es un mandato de la misma ley que nos rige y es una responsabilidad que tenemos con la ciudadanía a la que servimos”.