'No participamos': Familia de Valentín Elizalde se deslinda de nueva serie de HBO Max

El regreso de la historia de Valentín Elizalde a las pantallas también puso bajo los reflectores a sus seres queridos. A pocos días de que se cumplan dos décadas de su asesinato, integrantes de su familia difundieron un mensaje para aclarar su relación con las producciones audiovisuales sobre el cantante.

El pronunciamiento coincidió con el estreno de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, serie documental de HBO Max cuyo lanzamiento fue anunciado para este jueves 12 de noviembre.

¿Qué dijo la familia de Valentín Elizalde?

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, integrantes de la familia explicaron que habían recibido solicitudes de medios de comunicación interesados en conocer su postura sobre proyectos relacionados con la vida y trayectoria del intérprete.

“No participamos en la realización de dichas producciones”, señalaron. También aclararon que no han revisado su contenido, por lo que prefirieron reservarse cualquier opinión.

Aunque el mensaje fue publicado en vísperas del estreno de la docuserie, el comunicado no menciona directamente el título de HBO Max ni formula señalamientos contra sus realizadores.

En el posicionamiento aparecen Camila Valencia, madre del cantante; Valentina Elizalde, una de sus hijas, y Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde.

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Buscan celebrar su legado musical

La familia destacó que el recuerdo de Valentín va más allá de las circunstancias de su muerte y reivindicó su faceta como hijo, padre, hermano y artista.

Asimismo, mencionó el proyecto La Dinastía Elizalde Continúa, con el que buscan mantener vigente su música y acercar su legado a nuevas generaciones.

El mensaje plantea que el aniversario representa una oportunidad para celebrar su trayectoria y las canciones que lo convirtieron en una figura del regional mexicano.

¿De qué trata la serie de HBO Max?

La producción está integrada por tres episodios que reconstruyen las últimas horas del cantante y exploran distintas versiones alrededor de su asesinato, mediante entrevistas, material de archivo y recreaciones.

Pese al deslinde de los familiares que difundieron el comunicado, la docuserie sí incluye testimonios de otras personas de su entorno familiar, entre ellas Gabriela Sabag, su exesposa; Gabriela Elizalde, su hija, y Fausto “Tano” Castro Elizalde, su primo y sobreviviente del ataque.

También participan figuras como Carín León y periodistas que han seguido la trayectoria del intérprete. La dirección corre a cargo de Ida Cuéllar, con la participación de Sula Entertainment y Lemon Studios.

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Tenía 27 años. El estreno del documental ocurre a días del vigésimo aniversario del crimen que conmocionó a la música mexicana.