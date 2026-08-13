No permitirán construcción de viviendas y fraccionamientos en zonas de riesgo de inundación en Durango

Tras las inundaciones y afectaciones que se registraron en varias zonas de la ciudad por la tromba y las lluvias, el Gobierno Municipal de Durango informó que no se permitirá la construcción de viviendas y fraccionamientos en zonas de riesgo.

Sobre las afectaciones que se registraron durante la tromba del 5 de agosto, el presidente municipal, José Antonio Ochoa Rodríguez, comentó que se tiene que hacer un análisis sobre las zonas de riesgo y no se pueden cometer los mismos errores del pasado.

Aseguró que se debe trabajar en la planeación, por lo que no se darán permisos para la construcción de fraccionamientos ni autorizaciones donde exista riesgo para la vida o el patrimonio de las personas.

El funcionario reconoció que muchas de las zonas afectadas por el agua corresponden a inmuebles que se construyeron donde había arroyos y por donde circula el cauce natural del agua.

En la colonia La Virgen, donde varias viviendas resultaron con pérdida de patrimonio, apuntó que era una zona por la que llegaba el agua de un arroyo y se dirigía al parque, donde se contenía para evitar que llegara a la ciudad.

Mientras que en Primo de Verdad, comentó que los vecinos culpan de la inundación a la clausura de una alcantarilla y, aunque esta se va a rehabilitar, dijo que no fue la causa principal de la acumulación del agua.

Sobre la tromba, el alcalde precisó que la ciudad se recuperó en menos de dos horas, tanto en materia de movilidad como en la disminución de la acumulación de agua.