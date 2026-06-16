'No podemos ignorarlo': David Rodríguez estrena 'El tesoro', corto sobre la búsqueda de desaparecidos en México

En un país donde más de 100 mil personas permanecen desaparecidas y donde miles de familias continúan buscando respuestas, el cineasta duranguense David Rodríguez apuesta por la ficción como una herramienta para visibilizar una de las heridas más profundas de México.

Su nuevo cortometraje, “El tesoro”, se estrena este miércoles de manera gratuita a través de YouTube, llevando a la pantalla una historia inspirada en la lucha de las familias buscadoras y en una experiencia personal que marcó su vida.

Lejos de abordar el fenómeno desde la estadística o el discurso político, Rodríguez construye una narrativa que pone en el centro el dolor, la resistencia y la esperanza de quienes siguen buscando a sus seres queridos.

“FUI TESTIGO DEL DOLOR”

“Como creador, como artista, siento que es mi responsabilidad como mexicano hablar de las cosas que nos afectan como sociedad”, afirmó el realizador en una entrevista desde Los Ángeles, California.

La motivación detrás de “El tesoro” tiene raíces profundas. En 2004, cuando era adolescente, un tío suyo fue secuestrado en Durango junto con otras dos personas y pese a que la familia cumplió con las exigencias de los secuestradores, nunca volvió a saberse de él.

“Fui testigo del dolor, el sufrimiento y la angustia por la que pasó mi familia. Después de haber hecho todo lo que pedían los secuestradores, de pagar el rescate, mi tío desapareció. Nunca se supo más qué pasó con él, qué fue de él, dónde quedó”.

Aquella experiencia permaneció durante años en la memoria del cineasta y terminó convirtiéndose en el punto de partida para una historia que busca dialogar con una problemática que hoy afecta a cientos de miles de familias mexicanas.

“Son cientos de miles de familias que están buscando a sus desaparecidos. Se cree que esa cifra de 133 mil puede incluso ser tres veces más grande, porque solamente cuenta las desapariciones registradas”.

Sin embargo, Rodríguez explica que uno de los principales retos narrativos fue evitar que la película quedara atrapada únicamente en la tragedia.

“¿Cómo podemos escribir una historia que también aporte un poco de esperanza y que no nada más se enfoque en la tragedia, en la desesperanza, en el hallazgo, en la injusticia? Claro que eso existe en la historia de 'El tesoro', pero también creo que existe una oportunidad para que entre la luz y para promover el despertar de las conciencias en todos los mexicanos”.

DAR VOZ Y VISIBILIDAD

A lo largo de los años, el director se ha acercado a testimonios de madres, padres, hermanos y familiares buscadores. De ahí que la película funcione también como un reconocimiento a los colectivos que diariamente recorren campos, brechas y terrenos en busca de respuestas.

“Es darle visibilidad a la lucha de los colectivos y de las familias buscadoras. Digo familias porque no nada más son madres. Claro que, en su mayoría, es la madre la que busca más, pero también hay padres, hermanas y hermanos buscando a sus familiares”.

Para Rodríguez, la desaparición de personas es una realidad imposible de ignorar pues “aquí esto está sucediendo, no lo podemos ignorar y no podemos tapar el sol con un dedo, es incómodo porque nadie quiere ver esto y, si puede mirar a otro lado, es fácil hacerlo. Por eso estamos haciendo esto, para que no importe dónde mires, ahí lo vas a tener enfrente de ti”.

El realizador enfatiza que la película no busca promover ninguna postura partidista, sino generar empatía y reflexión social. “'El tesoro' es un llamado a conectarse con la humanidad, a ser más humanos y más empáticos”.

LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA MESA

Más que ofrecer respuestas, la obra pretende abrir conversaciones sobre una problemática que muchas veces permanece relegada o invisibilizada frente a otros acontecimientos mediáticos.

“Es importante que hablemos de esto, que no miremos para otro lado, que no lo ignoremos. Yo escribo una ficción y espero que la gente vea esa ficción y que de esa manera pueda haber un cambio en su corazón, en su manera de pensar y en las decisiones que va a tomar mañana”.

La vocación social del cine de David Rodríguez no es nueva. En 2013 realizó “Metástasis”, un cortometraje filmado íntegramente en Durango con talento local , considerado uno de los primeros trabajos duranguenses en tener una amplia circulación por festivales nacionales. Basado en un caso real ocurrido en la entidad, exploraba la violencia, la impunidad y el impacto del crimen organizado en la juventud.

ESTRENO MUNDIAL

Ahora, tras recorrer festivales nacionales e internacionales, incluyendo encuentros cinematográficos en Guadalajara, Guanajuato, Los Ángeles y San Diego, “El tesoro” inicia ahora una nueva etapa con su lanzamiento abierto al público.

El cortometraje estará disponible gratuitamente a partir de este miércoles en YouTube, con acceso para espectadores de México y cualquier parte del mundo.

“Espero que lo vean, le den like, lo compartan y, más que nada, que lo compartan si les gusta, si toca sus corazones, si los conmueve. Ese es el mensaje que queremos que se difunda por todo el país y fuera del país”.