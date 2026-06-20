'No podía ver', Jennifer Lopez habla sobre un momento difícil de salud en su vida

La carrera de "JLO" ha estado marcada por éxitos musicales, películas taquilleras y giras internacionale s que la han convertido en una de las figuras latinas más influyentes del entretenimiento. Sin embargo, detrás de los reflectores existió un episodio que puso en riesgo su bienestar físico y emocional.

Hoy, a sus 56 años, Jennifer Lopez continúa siendo una de las figuras más activas de la industria del entretenimiento, pero asegura que su manera de afrontar el trabajo ha cambiado considerablemente.

¿Qué sucedió?

La cantante y actriz recordó recientemente uno de los momentos más complicados de su vida, ocurrido cuando se encontraba en la cima de su carrera a principios de la década de los 2000. En una conversación donde reflexionó sobre los sacrificios que implica el éxito, la artista reveló que el exceso de trabajo la llevó a sufrir una crisis de salud que terminó con una visita al hospital.

Según explicó, durante aquel periodo estaba filmando varias películas, grabando música y cumpliendo con una intensa agenda de promoción , lo que la llevó a trabajar durante 98 días consecutivos sin descanso.

Una jornada que terminó en el hospital

Lopez relató que los síntomas comenzaron mientras trabajaba en la película "Enough". Al principio notó nerviosismo y un cansancio fuera de lo normal, pero decidió continuar con sus actividades como había hecho durante semanas.

Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. La artista recordó que, de un momento a otro, comenzó a experimentar problemas de visión y una incapacidad para mover su cuerpo con normalidad. La sensación fue tan alarmante que sus colaboradores decidieron trasladarla de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Una vez en el centro médico, Jennifer temió estar enfrentando un problema mucho más grave. De acuerdo con su testimonio, llegó incluso a preguntarle a los doctores si estaba perdiendo la razón debido a la intensidad de los síntomas que estaba experimentando.

Tras realizar las evaluaciones correspondientes, los especialistas concluyeron que el problema no estaba relacionado con una enfermedad neurológica o psiquiátrica , sino con un agotamiento físico extremo provocado por la sobrecarga de trabajo.

Una lección de por vida

La artista ha señalado que el éxito profesional no debe alcanzarse a costa de la salud y que aprender a equilibrar sus compromisos laborales con su bienestar personal ha sido una de las lecciones más valiosas de su vida.

Aunque han pasado más de dos décadas desde aquel episodio, el recuerdo sigue presente. Para Jennifer Lopez, ese momento en el que no podía ver ni moverse fue una advertencia que la obligó a replantear su forma de vivir y trabajar, una experiencia que hoy comparte con la intención de que otros comprendan los riesgos de ignorar el agotamiento físico y emocional.